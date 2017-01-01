Безопасность школьников 1 сентября обеспечат более 2 тысяч полицейских

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Об этом стало известно по итогам заседания краевой антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пермском крае, посвященного подготовке к началу учебного года и проведению единого дня голосования.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, к началу нового учебного года готово 100% учебных заведений региона: «Принято 2 410 объектов, из них 1 473 учреждения образования, в том числе 1 109 школ. В этом году на обеспечение антитеррористической безопасности учреждений образования мы направили 127 миллионов рублей, это на 55 миллионов больше, чем в 2017 году».

Руководители силовых структур доложили главе региона, что в мероприятиях по охране общественного порядка 1 и 3 сентября примут участие свыше 2 тыс. полицейских.

По информации заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Пермскому краю Акима Гусейнова, в День знаний будут применяться следующие меры: обследование объектов образования кинологами, обеспечение объектов охраной внутри, нарядами на прилегающей территории, а также постами ГИБДД на территории населенных пунктов.

Напомним, с этого года в крае пересмотрены подходы и требования к работе охранных предприятий. Теперь образовательные учреждения распределены между ними по «кустовому» принципу. Кроме того, в Перми реализуется «пилотный» проект, который предполагает единого оператора всех систем безопасности в учреждении. Все сигналы от систем поступают на один пульт, после чего передаются в силовые ведомства, охранные предприятия. Таким образом, оптимизируются расходы на охрану, и повышается качество оказываемых услуг, в том числе оперативность реагирования в случае чрезвычайного происшествия.

Также в рамках заседания обсудили ход подготовки в единому дню голосования в Российской Федерации.

Выборы депутатов в органы местного самоуправления состоятся в 36 муниципальных образованиях Пермского края. В голосовании примут участие порядка 1994 тыс. избирателей. Голосование пройдет на 852 избирательных участках.

Во взаимодействии с подразделениями Управления Вневедомственной Охраны Войск Национальной Гвардии по Пермскому краю, ГУ МЧС России по Пермскому краю проведены первичные комплексные обследования объектов проведения выборов на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. Повторное обследование избирательных участков будет завершено в срок

до 31 августа 2018 года.

Силовые ведомства ведут подготовку к выборам с учетом проводимых 9 сентября в Прикамье Пермского международного марафона и Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина.

Источник - пресс-служба администрации губернатора