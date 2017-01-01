Охват цифровым вещанием в Пермском крае увеличится до 99%

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Об этом сообщил глава региона Максим Решетников, выступая на заседании правительства, где рассматривался вопрос о переходе на цифровое вещание.

По его словам, инфраструктура, которая позволит совершить переход, строилась в России почти 10 лет. В крае было построено 55 телестанций.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Сегодня у нас более 94% населения охватывает аналоговое телевещание. То есть в хорошем качестве, если не подключено кабельное или спутниковое телевидение, общедоступны только два канала: Первый и Россия-1. Такая ситуация в основном характерна для населенных пунктов менее 100 тыс. человек. Переход к цифровому телевещанию позволит покрыть «цифрой» 99% всех жителей. Оставшийся 1%, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, будут переведены на спутниковое телевидение

Также в ходе заседания было заявлено, что власти компенсируют затраты на переход на цифровое вещание для ветеранов войны, тружеников тыла и пенсионеров.

Как пояснил министр информационного развития и связи Игорь Никитин, при подключении к цифровому телевидению необходимо наличие телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2 (после 2012 года выпуска) или наличие специальной цифровой приставки стандарта DVB-T2/MPEG4 с поддержкой режима Multiple PLP, а также наличие всеволновой или дециметровой антенны.

По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, социальная поддержка отдельным категориям жителей региона будет оказана в размере до 1 тыс. руб., проживающим в зоне охвата цифровым вещанием для покупки цифровой приставки к телевизору, и до 6 тыс. руб. — тем, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, — для покупки спутниковой тарелки.

Источник — пресс-служба администрации губернатора