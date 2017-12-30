ПАН Сити Групп приглашает на экскурсию в ЖК «Атмосфера»

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Фото: ООО «ПАН Сити Групп»

Одно из самых ответственных и волнительных событий в жизни каждой семьи — это покупка жилья, а особенно квартиры в новостройке — ведь многим сложно представить себе, как она будет выглядеть в реальности. Для принятия серьезного решения иногда просто необходимо вживую оценить все преимущества будущей планировки: пройтись по комнатам, мысленно расставить мебель и оценить вид из окна.

Понимая потребности своих клиентов, девелопер PAN City Group1 делает Дни открытой стройки хорошей традицией и приглашает пермяков на первый День открытой стройки ЖК «Атмосфера»2, который пройдет 8 сентября 2018 г. на ул. Краснополянская 21 (м/р-он Владимирский) с 12 до 15 часов.

Жилой комплекс «Атмосфера» растет на глазах: на текущий момент строительство ведется уже на уровне 12 этажа. Запишитесь на экскурсию, и вы своими глазами оцените качество и темпы строительства нового дома, впечатлитесь высокими потолками и пространством холла, выберете идеальную для себя планировку и распланируете функционал каждой комнаты в ней.

На Дне открытой стройки Вы узнаете:

Фото: ООО «ПАН Сити Групп»

как купить квартиру со скидкой3;

как получить ипотеку под 6% (Постановление Правительства РФ номер 1711 от 30.12.2017);

как воспользоваться рассрочкой от PAN City Group;

как рассчитаться за квартиру сертификатом;

как быстро продать старую квартиру и купить новую.

Вы сможете задать все технические вопросы по конструктиву, ходу строительства и используемым материалам при строительстве и пообщаться с брокерами компании PAN City Group по вопросам приобретения квартир в ЖК «Атмосфера». Забронировать понравившуюся квартиру выгоднее всего сейчас, потому что с 1 октября ожидается плановое повышение цен.

Станьте первыми, кто ступит за порог нового ЖК «Атмосфера», и забронируйте квартиру своей мечты по действующей цене!

Подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и Шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2 этаж.

1 ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект». Рассрочку предоставляет ООО «СИТИ Проект».

2 Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

3 Скидка предоставляется при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, в том числе при покупке квартиры с участием ипотечных средств, а также средств государственных субсидий.

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