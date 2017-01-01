Проект нового корпуса гимназии №17 разработает ООО «Пермоблпроект»

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Управление капитального строительства Перми подвело итоги открытого конкурса на разработку проектной документации для нового корпуса гимназии №17. Победителем стало ООО «Пермоблпроект». Общество согласилось выполнить работы за 10,3 млн руб. при начальной цене контракта 10,33 млн руб. Второе место занял ООО «Экостройпроект» с предложением 10,33 млн руб.

Теперь подрядчику предстоит представить заказчику эскизный проект, информационную модель объекта капитального строительства, проектную и рабочую документацию, колерный паспорт (не менее трёх вариантов) и дизайн-проект интерьеров. Срок — 240 дней с момента заключения контракта.

Отметим, что гимназия №17 уже давно испытывает нехватку помещений. В приказе о режиме работы гимназии сообщается, что в 2017-2018 учебном году гимназисты занимались в три смены, причём часть классов располагались в школе №21. Проблему мог бы решить новый корпус. Для этого в январе 2018 года АО «КОРТРОС-Пермь» передало здание распределительной трансформаторной подстанции и земельный участок, расположенные рядом с гимназией, в муниципальную собственность. Сроки строительства корпуса пока не определены.

Согласно техническому заданию, новый корпус должен быть рассчитан на 550 мест с односменным режимом работы при шестидневной рабочей неделе и состоять из четырёх надземных и, по возможности, одного цокольного этажа. От подрядчика требуется предусмотреть в здании 22 класса с наполняемостью не менее 25 человек, два спортзала, конференц-зал и актовый зал на 150 и более зрительных мест. Каждый этаж должен быть доступен для детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории гимназии также нужно предусмотреть спортивную площадку, зону отдыха, хозяйственную зону и заезд для пожарных машин и служб спасения.

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