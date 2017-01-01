Мэр Перми попросил главу УМВД проконтролировать расследование жестокого обращения с псом-алабаем по кличке Лаваш

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В середине августа охранники автосервиса на улице Борцов Революции, 8а обнаружили алабая, который жил на территории гаражного кооператива, в тяжелом состоянии. Чуть позже выяснилось, что пса изрезал один из собственников гаражей по кличке Спезназовец, мотивировав 12 ножевых ранений, которые он нанёс собаке, тем, что Лаваш якобы напал на него.

В ходе открытого приёма главы Перми Дмитрия Самойлова в Свердловском районе к нему поступили обращения от жителей, в которых они просили мэра разобраться в ситуации и наказать виновных. Пёс, по свидетельствам людей, был безобидным, и много лет свободно жил на территории кооператива.

Глава Перми Дмитрий Самойлов направил сегодня, 29 августа, письмо на имя начальника Управления МВД России по городу Перми Алексея Турова с просьбой взять под личный контроль расследование по факту жестокого обращения и принять меры по выявлению лиц, виновных в совершении противоправных действий в отношении собаки. Информацию о принятых мерах он попросил направить в администрацию города.

Кстати, наказать виновного на своей странице в Инстаграмм также потребовала ведущая «Дома-2», экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Своё обращение она адресовала губернатору Пермского края Максиму Решетникову.