К 2020 году в Прикамье приведут в порядок не менее 150 местных ДК

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Об этом сообщили на заседания правительства Пермского края в среду, 29 августа. Предполагается, что обновлённые дома культуры смогут принять порядка 300 тыс. человек в год.

По словам главы региона Максима Решетникова, на период 2017-2019 годов в рамках федеральной программы «Местный дом культуры» на ремонт и обновление местных ДК предусмотрено 130 млн руб. Из них 90,7 млн руб. — средства федерального бюджета, 25 млн — краевого, 14,3 млн — местных бюджетов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Езжу по территориям, знаю, насколько велика у жителей потребность в домах культуры, они важны и нужны людям, являются центром притяжения и детей и взрослых. Поэтому важно, чтобы эти дома культуры были оснащены современным оборудованием. В эти выходные был с рабочим визитом в Гремячинске, где сейчас заканчивается ремонт Дома культуры, как раз основной вопрос там — оборудование зрительного зала: звук, проектор. Договорились, что этот Дом культуры подаст заявку на участие в программе на следующий год

Как отметил в своем выступлении министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, в этом году после изменений в федеральном порядке в отборе участвуют не только поселенческие дома культуры, но и районные, а также ДК городских округов. Всего одобрено 57 заявок из 265 от поселений, городских округов и муниципальных районов. В перечне работ по ним: приобретение оборудования — 36 заявок, и проведение текущих ремонтов домов культуры — 21 заявка. В 29 домах культуры уже полностью приобретено оборудование, в 7 учреждениях завершены ремонты.

«Реализация проекта «Местный дом культуры» в 2019 году позволит учреждениям в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек предлагать жителям новые виды досуга. В частности, осуществлять кинопоказы, приглашать гастролирующие театры, организовывать конференции и онлайн-трансляции, проводить торжественные мероприятия с использованием мобильного оборудования на территориях отдаленных населенных пунктов, развивать клубное направление, — пояснил Вячеслав Торчинский. — Конкурсный отбор на 2019 год Министерством культуры Пермского края будет объявлен до 15 ноября».

Обновление домов культуры в крае проходит в рамках федерального проекта «Местный дом культуры». С 2017 года средства на ремонт и обновление своей материально-технической базы получили уже более 100 местных ДК. Всего в Прикамье работают 620 таких учреждений. При этом 50% нуждаются в ремонте и обновлении.

Проект «Местный дом культуры» реализуется на основе конкурсного отбора муниципальных образований по заявочному принципу. Для домов культуры предоставляются средства краевого и федерального бюджетов: 1) на приобретение оборудования (до 1 млн руб.); 2) на проведение ремонтов (до 1,5 млн руб.). Конкурсный отбор проводится Министерством культуры Прикамья.

Источник — пресс-служба администрации губернатора