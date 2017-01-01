В этом году в Прикамье пройдёт более 1200 ярмарок

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Об этом сообщили власти Пермского края в среду, 29 августа, в ходе заседания регионального правительства.

По словам главы Прикамья Максима Решетникова, такой формат реализации сельскохозяйственной продукции оказался востребован среди жителей. Он отметил, что сами сельхозпроизводители обращаются к нему с просьбами оказать содействие в создании дополнительных площадок для такой торговли.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков напомнил, что реализовывать фермерскую продукцию можно на постоянно действующих розничных рынках или в рамках сезонных и событийных ярмарок. Такие мероприятия проходят в строго определённые дни, а план их проведения размещён на сайте краевого минсельхоза.

Александр Козюков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:

— На сегодня постоянными участниками ярмарочных мероприятий являются 110 сельских хозяйств. Ограничений по участию для остальных производителей нет. Для этого фермеру или руководителю сельскохозяйственного предприятия нужно просто отправить заявку на электронный адрес Министерства и при выходе на площадку ярмарки иметь ветеринарно-сопроводительные документы.

Он также отметил, что на каждой из ярмарочных площадок будет представлено не менее 15 местных производителей. Фермеры из других регионов тоже могут участвовать, но только с той продукцией, которую не производят в Прикамье.

Также краевые власти сообщили, что в этом году для проведения ярмарок опробуют новый формат — с 1 сентября они будут работать по выходным дням. При этом с участников не будет взиматься арендная плата.

С 1 по 30 сентября ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье с 10 до 17 часов.

В октябре план-график будет доработан и размещён на сайте министерства сельского хозяйства.

По словам первого заместителя главы администрации города Перми Виктора Агеева, на сентябрь на территории города определено 7 постоянных площадок, затем будут организованы еще 13. Их перечень будет опубликован на сайте городской администрации. Он также добавил, что функции оператора по организации ярмарок планируется предать городскому бизнес-инкубатору.

Напомним, в 2017 году на территории Пермского края прошло 1090 ярмарочных мероприятий различного формата, 133 из них — в городе Перми.

Источник - пресс-служба администрации губернатора



