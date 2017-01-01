Возбуждено дело по факту гибели газосварщика на одном из предприятий Перми

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Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда») по факту гибели газосварщика на одном из пермских ремонтных предприятий.

Трагедия произошла 28 августа, когда 47-летний сотрудник предприятия ремонтировал железнодорожный локомотив. В этот момент в локомотиве произошёл взрыв, в результате которого рабочий погиб.

Следствие устанавливает причины и все обстоятельства случившегося.