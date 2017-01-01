В участок бывшей фабрики «Пермская» планируют инвестировать 7 млрд рублей

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как стало известно изданию «Коммерсант-Прикамье», в минувший понедельник ООО «Проспект Девелопмент» (Екатеринбург), руководство Пермского края и администрация Перми провели расширенное совещание. Темой стала застройка участка бывшей кондитерской фабрики «Пермская» площадью 1,6 га, расположенного по ул. Петропавловская, 73а.

По информации издания, проект застройки этой территории от ООО «Проспект Девелопмент» получил одобрение властей и может получить статус приоритетного инвестиционного проекта. В ответ предполагаемый застройщик учёл пожелания властей и может претендовать на получение части муниципальной земли без торгов.

Предполагается, что на территории будет построен 5-звездочный отель и подземный паркинг на 1200 мест. Кроме того, планируется расширение улиц для движения транспорта.

Общая стоимость проекта может составить порядка 7 млрд руб.