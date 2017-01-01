В 16 детских садах Перми выявлены нарушения антитеррористического законодательства

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Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, сразу в 16 дошкольных учреждениях Дзержинского района Перми выявили нарушения антитеррористического законодательства.

Несмотря на то, что в этих детских садах есть «тревожные кнопки» и договоры, заключенные с лицензированными охранными предприятиями, отсутствует канал передачи тревожных сообщений в органы вневедомственной охраны и ситуационные центры «Службы 112».

Таким образом, в случае возникновения чрезвычайной ситуации информация не сможет сразу же поступить к сотрудникам правоохранительных органов. Из-за этого они не могут обеспечить постоянный контроль и предупреждение террористических и других угроз в этих учреждениях. Это создаёт серьезные риски для детей и работников, может подтолкнуть преступников к совершению противоправных действий.

В связи с этим прокуратура Дзержинского района внесла в адрес всех 16 дошкольных учреждений представление об устранении нарушений.

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