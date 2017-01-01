В четверг в двух районах Перми отключат водоснабжение

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в «Новогор-Прикамье», 30 августа из-за ремонтных работ в некоторых домах Кировского и Орджоникидзевского районов Перми временно отключат о водоснабжение. Оно будет восстановлено к вечеру. Список отключений ниже.

C 9.00 до 17.00:

Графтио, 1;

Карбышева, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 41;

Лобвинская, 9, 11, 12, 13;

С 9.30 до 20.00:

Автозаводская, 82;

Адмирала Ушакова, 207, 41;

Калинина, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Капитана Пирожкова, 2;

Липатова, 13;

Маршала Рыбалко, 100А, 74, 76, 78, 78А, 80, 81, 82, 84, 90, 94;

Шишкина, 20;

Якорный, 1;

С 10.00 до 19.30:

Клубный, 5А, 9;

Павловский, 7;

Павловский 1-й, 3;

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться