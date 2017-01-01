В четверг в двух районах Перми отключат водоснабжение
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Как сообщили в «Новогор-Прикамье», 30 августа из-за ремонтных работ в некоторых домах Кировского и Орджоникидзевского районов Перми временно отключат о водоснабжение. Оно будет восстановлено к вечеру. Список отключений ниже.
C 9.00 до 17.00:
Графтио, 1;
Карбышева, 14, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 41;
Лобвинская, 9, 11, 12, 13;
С 9.30 до 20.00:
Автозаводская, 82;
Адмирала Ушакова, 207, 41;
Калинина, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
Капитана Пирожкова, 2;
Липатова, 13;
Маршала Рыбалко, 100А, 74, 76, 78, 78А, 80, 81, 82, 84, 90, 94;
Шишкина, 20;
Якорный, 1;
С 10.00 до 19.30:
Клубный, 5А, 9;
Павловский, 7;
Павловский 1-й, 3;
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