В Перми на три дня закроют движение на перекрёстке улиц Уральской и Розалии Землячки

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С 00:00 29 августа до 18:00 31 августа в Перми будет закрыто движение личного и общественного транспорта на перекрестке улиц Уральской и Розалии Землячки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с этим, автобусные маршруты №18, №32, №34, №36 и №77 при движении в центр города будут перенаправлены по улицам Уральская, Работницы и Лебедева. В направлении микрорайона Висим эти маршруты будут продолжать следовать по улицам Крупской, Лебедева и Металлургов.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, ограничения связаны с капитальным ремонтом участка улицы Уральская.

Подробнее с маршрутами движения можно будет ознакомиться на сайте. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.