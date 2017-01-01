Мэр Перми предложил отменить штрафы за ремонт дорог в ночное время По мнению авторов законопроекта, это позволит сократить срок проведения дорожных работ

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Фото: Константин Долгановский

Глава Перми Дмитрий Самойлов внёс 17 августа в краевой парламент проект изменений в закон Пермского края «Об административных правонарушениях». В пояснительной записке говорится, что сейчас краевой закон устанавливает административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, в том числе и для дорожных служб. Согласно действующей редакции закона, размер штрафов для граждан составляет 2-3 тыс. руб., 20-30 тыс. руб. — для должностных лиц, и 30-50 тыс. руб. — для юридических.

При этом в пояснительной записке сказано, что работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог целесообразно проводить именно по ночам, в том числе, чтобы не ограничивать или не закрывать дорожное движение на улицах в дневное время, когда самый большой трафик. К тому же в местах крупных транспортных развязок перекрывать или ограничивать движение вообще нельзя из-за отсутствия короткого объезда ремонтных работ.

Авторы законопроекта предложили отменить штрафы для граждан и юридических лиц при производстве работ в сфере дорожной деятельности, проводимых на основании государственных или муниципальных контрактов. В записке говорится, что принятие данного проекта закона позволит подрядным организациям проводить дорожные работы в ночное время, не нарушая законодательства.

Законопроект предполагается рассмотреть на пленарном заседании Заксобрания 20 сентября сразу в двух чтениях.