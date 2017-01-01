Гуманитарная помощь от пермских молодогвардейцев прибыла в Читу

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Молодая Гвардия» вела сбор гуманитарной помощи для жителей Забайкальского края в 36 регионах страны. 17 августа машина с гуманитарным грузом выехала из Москвы, сделав остановки для погрузки в Пермском крае, Свердловской и Кемеровской областях

В понедельник, 27 августа, в Читу прибыл грузовой автомобиль с гуманитарной помощью, собранной молодогвардейцами для семей, пострадавших от паводка в Забайкальском крае.

Руководитель Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии» Игорь Новоселов пояснил, что сбор гуманитарной помощи совместно с региональным отделением «Единой России» в Пермском крае был организован с 11 июля по 15 августа. За данный период собрали девять коробок.



Одежда и продукты долгосрочного хранения будут рассортированы и переданы жителям Забайкалья. Кроме того, молодогвардейцы приступили к сбору комплектов учебных принадлежностей, которые также были доставлены в качестве гуманитарного груза от «Молодой Гвардии».

Как рассказал председатель Координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов, помощь в подготовке к первому сентября школьникам и студентам, чьи семьи пострадали от паводка, будет осуществляться адресно.

«Начиная сбор гуманитарной помощи, мы связались с регионом, пообщались с пострадавшими от паводка. Большой запрос со стороны жителей был на помощь в виде канцелярских товаров и учебных принадлежностей, так как во многих пострадавших семьях есть школьники и студенты, которых необходимо подготовить к учебному году. Мы составили списки для предоставления адресной помощи в подготовке к 1 сентября. В общей сложности молодогвардейцы собрали более 1 тонны канцелярии, которая была доставлена сегодня в Забайкальский край», — отметил Денис Давыдов.

Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» в Забайкальском крае Роман Нуштаев подчеркнул, что гуманитарная помощь будет выдаваться не только жителям Читы, но и пострадавшим из отдаленных районов края.

Напомним, в результате затяжных осадков 8 июля в Забайкальском крае начался паводок, ставший крупнейшим за всю историю. На всей территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации, была организована эвакуация жителей. Самая сложная ситуация наблюдалась в Нерчинском, Карымском, Шилкинском районах края.

Источник - пресс-служба партии «Единая Россия»