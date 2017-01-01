В 2018 году для «Пермгорэлектроранса» закупят более 70 автобусов Депутаты гордумы поддержали предложенные мэрией поправки в бюджет

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 28 августа, депутаты Пермской гордумы почти единогласно приняли поправки в отдельные решения Пермской гордумы в сфере бюджета. «За» проголосовали 30 народных избранников, еще один воздержался.

Как сообщила заместитель главы администрации города, начальник департамента финансов Вера Титяпкина, изменения связаны с увеличением общих параметров доходов и расходов бюджета города без изменения объёма дефицита в 2018 году.

В соответствии с постановлением правительства Пермского края в 2018 году параметры бюджета Перми увеличатся на 126 млн руб.: на 113 млн — за счёт выделения федеральных средств на приобретение здания для детского сада по улице Грибоедова, и на 13,5 млн руб. — в связи с выделением средств из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству девяти плоскостных площадок.

Также предлагается перераспределить 237 млн руб. Из них 34 млн — это экономия при размещении заказа, 164 млн — перераспределение средств бюджета города за счёт выделения денег из краевого и федерального бюджетов, и 39 млн — средства, не востребованные до конца года, и уточнение стоимости инвестиционных проектов.

По словам Веры Титяпкиной, эти деньги, в частности, предлагается направить на создание дополнительных ясельных групп в 11 детских садах (48 млн), оснащение школ и детских садов в рамках пилотного проекта по обеспечению безопасности образовательных организаций (7 млн), финансовое обеспечение обязательств перед перевозчиками (65 млн руб.) и разработку проектной документации на капитальный ремонт трамвайных путей (35 млн).

Кроме того, администрация подготовила поправки, предусматривающие выделение средств на развитие пассажирского транспорта. Так в рамках софинансирования из бюджета Перми в 2018-2020 годах предлагается ежегодно выделять по 350 млн руб. Планируется, что такую же сумму город получит и из бюджета края.

В частности, из бюджета Перми на обновление трамвайного подвижного состава и приобретение автобусов предложено направить 350 млн в 2018 году и по 233,5 млн в 2019 и 2020 годах. Оставшиеся в 2019 и 2020 годах по 116,5 млн заложат на капитальный ремонт трамвайных путей, имеющих неудовлетворительное состояние. Мэр Перми Дмитрий Самойлов пояснил, что в 2018 году предлагается закупить для МУП «Пермгорэлектротранс» 75-77 автобусов. С 2019 года деньги будут уже пойдут на покупку трамваев. На вопрос о целях приобретения такого дорогостоящего транспорта, начальник управления внешнего благоустройства администрации Анатолий Дашкевич пояснил, что сейчас по городу ездят слишком старые трамваи, и на их содержание уходит много средств.