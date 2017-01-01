Директора пермской компании осудили за неуплату налогов на сумму более 140 млн рублей

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Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу директора пермской компании ООО «Лестрейд», которая занимается поставками фанерного сырья. Ранее Индустриальный суд Перми признал его виновным в уклонении от уплаты налогов этой организацией в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, руководя компанией в 2011-2014 гг. он получил необоснованные налоговые вычеты по НДС в размере порядка 142 млн руб. Такого права у него не было, так как компания приобретала фанерное сырье у организаций, которые не являются плательщиками НДС. Чтобы получить право на налоговый вычет, он использовал ряд подконтрольных организаций, где создал искусственный документооборот.

В результате обвиняемого приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Он пытался обжаловать это решение, но безрезультатно. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ИФНС в размере 142 млн руб.