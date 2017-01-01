В Перми открыли первую в крае комнату сенсорной интеграции для детей

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Общественная благотворительная организация «Счастье жить» при поддержке центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Перми и Уральской мебельной компании открыла уникальную комнату сенсорной интеграции для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Адрес: Пермь, Комсомольский проспект, 84а, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Перми, кабинет №7

Комната представляет собой искусственно созданное окружение, где ребёнок, пребывая в безопасной и комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или при ненавязчивом сопровождении специалиста исследует среду окружения.

Специально для этого комната наполнена разными элементами для восприятия: мягкими игровыми модулями, подушками, мячами, различными нестабильными, балансировочными поверхностями, в том числе батутом, массажными и утяжеленными объектами (одеяла, жилеты), массажными ковриками и многими другими, не менее полезными элементами.

В комнате сенсорной интеграции ребенок сможет получить гораздо больше различных впечатлений, чем в традиционном окружении.

Елена Кобялковская, кандидат психологических наук, педагог-психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Перми:

— Каждую долю секунды в мозг поступает огромное количество сенсорной информации от органов чувств и мозг должен правильно организовать и переработать всю эту информацию и использовать ее для формирования восприятия, поведения, а также для процесса обучения. Для того чтобы помочь ребенку справиться и существует терапия, основанная на методе сенсорной интеграции.

Подробная информация и расписание работы комнаты сенсорной интеграции скоро будут размещены на сайте: happy59.com

«Счастье жить» — пермская краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей.

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