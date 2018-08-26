С 2019 года россиянам будут присваивать персональные кредитные рейтинги

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Об этом в интервью «Российской газете» рассказал исполняющий обязанности генерального директора Объединённого кредитного бюро Николай Мясников. По его словам, в 2019 году вступят в силу соответствующие поправки в законодательство.

Рейтинг поможет банкам решать, давать ли человеку деньги в долг, или нет, а сами заемщики смогут лучше понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.

Как пояснил Мясников, рейтинг будет представлять собой балл, который рассчитывается автоматически при учете наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории. При этом он подчеркнул, что даже очень высокий балл не будет гарантией выдачи кредита. Причина в том, что кредиторы используют собственные системы оценки рисков, которые включают дополнительные источники информации.