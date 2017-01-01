Во вторник в трёх районах Перми отключат холодное водоснабжение

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Во вторник, 28 августа, более 20 домов в Индустриальном, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах останутся без холодной воды из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

С 9.00 до 19.30:

Карпинского, 36, 38;

Стахановская, 19, 19/1, 21, 23;

Танкистов 17, 19, 34, 36, 38;

С 9.00 до 20.00:

Александра Щербакова, 78, 78А, 80, 82, 82А;

Амбарная, 70;

Верохянская, 13, 15;

Кухтымский, 9;

Серго, 2А;

Черёмуховый 2-й, 24;

С 10.00 до 19.00:

Сигаева, 21А, 2А, 4А.