Во вторник в трёх районах Перми отключат холодное водоснабжение
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Во вторник, 28 августа, более 20 домов в Индустриальном, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах останутся без холодной воды из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».
С 9.00 до 19.30:
Карпинского, 36, 38;
Стахановская, 19, 19/1, 21, 23;
Танкистов 17, 19, 34, 36, 38;
С 9.00 до 20.00:
Александра Щербакова, 78, 78А, 80, 82, 82А;
Амбарная, 70;
Верохянская, 13, 15;
Кухтымский, 9;
Серго, 2А;
Черёмуховый 2-й, 24;
С 10.00 до 19.00:
Сигаева, 21А, 2А, 4А.
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