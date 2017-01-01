В Березниках нашли подрядчика на строительство школы в ЖК «Любимов» Контракт на возведение общеобразовательной школы на 1224 места предполагается заключить за 777,4 млн рублей

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Фото: Виталий Кокшаров

В Березниках подвели итоги очередного аукциона на строительство школы для ЖК «Любимов». Начальная цена контракта составила 777,4 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчик должен построить четырёхэтажное здание школы, оборудовать футбольное поле с беговыми дорожками, площадки для игры в волейбол и баскетбол, участки для тихих игр и проведения мероприятий. Объект нужно сдать в эксплуатацию в 2020 году.

Сегодня, 24 августа, конкурсная комиссия рассмотрела единственную поступившую на аукцион заявку. Её прислало ООО «ИНТЕРСТРОЙ» (г. Красногорск, Московская область). В результате аукцион признали несостоявшимся, а заявку единственного участника закупки соответствующей требованиям конкурсной документации. Таким образом, строительная компания стала победителем аукциона и получит контракт. В соответствии с 44-ФЗ, договор следует заключить по цене, которую предложил единственный участник закупки. Но поскольку аукцион не проводился, компания не успела подать ценовое предложение. Таким образом, контракт будет, вероятно, заключён по максимальной цене контракта.

Напомним, это уже седьмая попытка УКСа найти подрядчика. Впервые МКУ «Управление капитального строительства» Березников объявило аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Общеобразовательная школа на 1224 места» в микрорайоне «Любимов» в квартале №12 ещё 9 августа 2017 года.

Первые две попытки найти подрядчика закончились ничем, так как цена в 692,8 млн руб. никого не заинтересовала. На третий аукцион единственную заявку прислала ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ», но её признали несоответствующей требованиям. После этого начальную цену подняли до 694,9 млн руб., а потом до 777,4 млн. В случае торгов, итоги которых подвели в мае и июне этого года, подрядчиков выбрали, но в последствии признали уклонившимися от заключения контракта.

Седьмой аукцион на строительство школы объявили в конце июля. Заявки принимались до 21 августа. Аукцион планировалось провести 27 августа.

Также отметим, что на августовском пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края, которое прошло 16 августа, депутаты поддержали в первом чтении поправки в бюджет на 2018-2020 годы. В частности, было предложено дополнительно выделить 59,5 млн руб. на строительство общеобразовательной школы в правобережной части Березников в связи с пересчётом стоимости возведения объекта.

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