В октябре Пермь примет международный форум добровольцев

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С 25 по 26 октября в Перми пройдёт главное «добровольческое» мероприятие России — Пермский международный форум добровольцев (до 2018 года — Международный форум «Доброволец России»).

В его рамках столицу Пермского края посетят более тысячи представителей некоммерческих организаций, социальных предприятий, крупных корпораций, органов власти и СМИ, а также эксперты из 15 зарубежных стран.

В рамках Форума будут представлены лучшие практики и технологии социальных преобразований. В том числе, проекты в сфере добровольчества как платформе межкультурной коммуникации, уникальные инклюзивные программы, а также технологии обучения профессиональному волонтерству.

По информации организаторов Форума, в качестве экспертов выступят представители Отделения ООН в Женеве, Министерства экономического развития РФ, РОССОТРУДНИЧЕСТВА, информационного агентства «ТАСС», общественные, культурные и государственные деятели.

Традиционным завершением Форума станет V Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА». На нем будут представлены и награждены лучшие работы режиссеров из России и зарубежных стран, состоится вручение знаков общественного признания «Доброволец России 2018».

По традиции состоится и Ночной показ фильмов Международного кинофестиваля «ЛАМПА». Ведущий мероприятия — актёр театра и кино Антон Богданов. Специальными гостями Ночного показа станут режиссеры фильмов, вошедших в шорт-лист кинофестиваля в 2018 году, а также актеры игровых работ.

Регистрация для участия в Форуме доступна до 5 октября на официальном сайте мероприятия.

Напомним, 2018 год объявлен годом добровольчества в России.

Источник - пресс-служба администрации губернатора

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