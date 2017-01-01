Вопросы ЖКХ и ветхого жилья стали ключевыми на приёме граждан в приёмной председателя ЕР в Краснокамском районе

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В минувший четверг, 23 августа, региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» провела выездной приём граждан Краснокамского района. Ключевыми темами, волновавшими людей, стали вопросы ЖКХ, ветхого и аварийного жилья, капитального ремонта многоквартирных домов, а также социальной защиты граждан старшего поколения.

Ответы на эти вопросы были даны заместителем министра строительства и архитектуры Пермского края Фаиной Минх, заместителем руководителя Региональной службы по тарифам Юрием Крестьянниковым, и.о. заместителя начальника краевой Инспекции государственного жилищного надзора Александром Левашовым, и другими.

Также для всех краснокамцев была организована работа специалистов из «Центра медицинской профилактики». Пришедшие смогли проверить свое здоровье и получить необходимые консультации.

В общей сложности, приём посетило порядка 250 человек. Отметим, что такие мероприятия Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» проводятся в разных муниципалитетах каждый месяц.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»