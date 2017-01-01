Возбуждено дело по факту падения стены на бывшего замминистра культуры Прикамья

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Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь об инциденте, который произошел на уличной террасе ресторана «Никала Пиросмани» 20 июня 2018 года. Тогда, в ходе урагана произошел инцидент — часть стены ресторана обрушилась на экс-заместителя министра культуры Пермского края Веронику Дукаревич. Она работала в этой должности, когда министром был Борис Мильграм в период 2008-2010 годов. В результате экс-чиновница получила травмы средней степени тяжести.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.