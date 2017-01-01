Депутаты Гордумы оценили исполнение бюджета Перми

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Фото: Константин Долгановский

Комитеты Пермской городской думы по бюджету и налогам, а также инвестициям и управлению муниципальным ресурсами рассмотрели отчёт об исполнении бюджета Перми по состоянию на 1 июля 2018 года, представленный городской администрацией.

Особое внимание народные избранники уделили вопросу реализации бюджетных инвестиций. Так, по состоянию на 1 июля в перечень бюджетных инвестиций на 2018 год включен 71 объект. На комитетах была представлена информация по их реализации в разрезе распорядителей. Из 71 объекта по 47 кассовый план на первое полугодие 2018 года утвержден в размере 0 руб. Исполнение по остальным 24 объектам бюджетных инвестиций: по шести объектам — 0%, по четырем объектам — от 28,5% до 93,2%, по 14-ти объектам — 100 %.

Основными причинами низкого освоения средств по бюджетным инвестициям чиновники назвали нарушение подрядными организациями сроков исполнения и других условий договоров, отсутствие претендентов на заключение муниципального контракта, а также положительных заключений контролирующих органов.

По девяти инвестиционным проектам, реализуемым департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми необходима корректировка проектно-сметной документации или повторная государственная экспертиза.

Наталья Мельник, председатель комитета Гордумы по бюджету и налогам:

— Мы каждый год с трудом пытаемся увеличить объём средств, идущих на перспективные направления, поэтому когда есть задержки исполнения, у депутатов возникают вопросы. Мы хотим получить более полный реестр инвестиционных проектов, который позволял бы смотреть, что мы сделали, от чего отказались, чтобы просмотреть преемственность.

В итоге комитеты приняли решение принять отчёт к сведению с учетом рекомендаций Контрольно-счётной палаты.

Следующее заседание комитета по бюджету и налогам состоится 30 августа. На нём депутаты рассмотрят основные направления бюджетной и налоговой политики Перми на 2019-2021 годы.



