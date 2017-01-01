Михаил Бабич назначен послом в Белоруссии

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Михаил Бабич

Фото: Константин Долгановский

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Копия указа опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. Михаил Бабич сменил на этом посту Михаила Сурикова, который занимал этот пост с 2006 года.

Кроме этого, Михаил Бабич назначен спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. До этого такой статус был у Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова.

С 2011 года Михаил Бабич занимал пост представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Официальной информации о том, кто сменит его на этом посту, пока нет.