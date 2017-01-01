В Прикамье разработают систему наставничества для руководителей образовательных учреждений

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Такое поручение дал губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая на экспертной сессии «Образование в Пермском крае: взгляд в будущее» на конференции педагогических работников региона 23 августа, сообщает пресс-служба краевой администрации.

По его словам, молодому поколению учителей и руководителей важна поддержка старших товарищей, которые могут дать совет и направить в «нужное русло». При этом вместе с системой наставничества будет разработана и система финансовой поддержки директоров после их ухода от основой работы.

Помимо этого, Максим Решетников обозначил основные направления работы по дальнейшему развитию образовательной отрасли. В числе прочего он остановился на назревшей необходимости усиления воспитательной функции школ и разработки региональной системы по выявлению и работе с подростками, находящимися в группе риска.

Напомним, за последний год произошло сразу несколько резонансных случаев со школьниками. Так, 15 января в школе №127 два подростка напали с ножами на детей и учителя, а 16 июля стало известно о смерти 14-летней школьницы в Краснокамске (по предварительной версии — от истощения).

Вчера, 23 августа, стало известно, что прокурор Краснокамского района Михаил Третьяков в надзорном порядке внёс два представления по факту гибели девочки. Одно — в адрес МАОУ СОШ №3, где училась погибшая, второе — в адрес муниципального управления образования.