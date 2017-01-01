Александру Телепнёву утвердили обвинение по второму уголовному делу об избиении в ночном клубе

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Бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края обвиняют в «умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, из хулиганских побуждений».

По версии следствия, в январе 2018 года Александр Телепнёв, находясь в бар-клубе «Дом культуры», разбил нос молодому мужчине и рассёк ему бровь ударом кулака. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. После его вручения обвиняемому, дело направят на рассмотрение в Ленинский районный суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, что в прошлом месяце Александр Телепнёв вместе с Сергеем Ванкевичем уже был осуждён за избиение Андрея Ширмана (DJ Smash) в том же клубе. В июле Ленинский райсуд приговорил Телепнёва и Ванкевича к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Подсудимые подали апелляцию в краевой суд. Заседание суда назначено на 19 сентября.