Из бюджета Перми на обновление трамвайного парка собираются выделить почти 817 млн рублей Администрация Перми выступила с проектом поправок в отдельные решения Пермской гордумы

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 23 августа, комитет Гордумы по бюджету и налогам рассмотрел проект изменений в отдельные решения думы, внесённый мэрией Перми.

Как сообщила заместитель главы администрации города-начальник департамента финансов Вера Титяпкина, проект предусматривает увеличение параметров бюджета Перми в 2018 году на 126 млн руб.: на 113 млн за счёт выделения федеральных средств на приобретение здания для детского сада по улице Грибоедова, и на 13,5 млн руб. в связи с выделением средств из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству девяти плоскостных площадок.

Также в 2018 году предлагается перераспределить 237 млн руб. Из них 34 млн — это экономия при размещении заказа, 164 млн — перераспределение средств бюджета города за счёт выделения денег из краевого и федерального бюджетов, и 39 млн — средства, не востребованные до конца года, и уточнение стоимости инвестиционных проектов.

Эти деньги, в частности, предлагается направить на замещение источника финансирования на строительство нового корпуса школы №42 (51 млн руб.), создание дополнительных ясельных групп в 11 детских садах (48 млн), обеспечение дополнительной потребности по итогам летней оздоровительной кампании (16 млн руб.), оснащение школ и детских садов в рамках пилотного проекта по обеспечению безопасности образовательных организаций (7 млн), проведение культурно-массовых мероприятий (около 3 млн руб.), финансовое обеспечение обязательств перед перевозчиками (65 млн руб.), разработку проектной документации на капитальный ремонт трамвайных путей (35 млн) и проведение предпроектных работ по строительству скоростной трамвайной линии (2 млн руб.).

Кроме того, администрация подготовила поправки, предусматривающие выделение средств на развитие пассажирского транспорта. Так в рамках софинансирования из бюджета Перми в 2018-2020 годах предлагается ежегодно выделять по 350 млн руб. Из них на обновление трамвайного подвижного состава и приобретение автобусов предложено направить 350 млн в 2018 году и по 233,5 млн в 2019 и 2020 годах. Оставшиеся в 2019 и 2020 годах по 116,5 млн заложат на капитальный ремонт трамвайных путей, имеющих неудовлетворительное состояние.

Чтобы высвободить средства, администрация также предложила сократить расходы на мероприятия, средства на которые не будут востребованы до конца года, и не будут заключены контракты. Вера Титяпкина пояснила, что в основном это инвестиционные расходы. Например, на 32 млн руб. предлагается сократить средства на строительство котельной в микрорайоне Южный и заложить их при формировании бюджета на следующий период. Также в этом году не будут востребованы 84 млн руб., заложенные на расширение третьей очереди главного разгрузочного коллектора. По словам чиновницы, сейчас проект проходит экспертизу, поэтому контракт на строительство будет заключён в более поздние сроки. Средства также должны предусмотреть в проекте бюджета. Аналогичная ситуация в случае строительства сетей водоснабжения в микрорайоне Заозерье: 54 млн руб. нужно сократить и зафиксировать в бюджете 2019-2021 годов.

Начальник департамента финансов также сообщила, что ранее в бюджете города были заложены 48 млн руб. на капитальный ремонт дома по улице Гашкова. Но в связи с принятием решения о сносе здания, деньги на проведение ремонта больше не нужны. Дом снесут в 2019 году за счёт средств, оставшихся на ремонт в 2019 году.

Также в этом году были предусмотрены 92 млн руб. на строительство многоквартирного дому по улице Маяковского, 57. Но сроки строительства перенесли для проработки вопроса подключения к сетям водоснабжения.

Ещё 118 млн руб. предлагается высвободить из-за переноса сроков строительства административного объекта на территории экстрим-парка. Вера Титяпкина пояснила, что средства не будут востребованы, так как сейчас проектно-сметная документация корректируется и требует повторной экспертизы. Кроме того, ещё около 18 млн руб. сокращается в связи с экономией на реконструкцию кладбища Северное.

В итоге члены комитета по бюджету поддержали проект поправок в отдельные решения Пермской гордумы единогласно.