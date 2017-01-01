«Мастер комфорта», «ЭКВО», «Жилсервис», «Моторостроитель» и «Лидер» застопорили подготовку жилого фонда к зиме

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Четыре управляющие компании не справляются с подготовкой города к эксплуатации в осенне-зимний период. Об этом сегодня, 23 августа, рассказал начальник Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков в рамках заседания городского штаба по подготовке к зиме. Это ООО «УК «Мастер комфорта»», ООО «УК «Жилсервис»», ООО «УК «Моторостроитель» и ООО «УК «Лидер».

В целом готовность к отопительному сезону по городу составляет 75%. Самый высокий процент — в Индустриальном, Дзержинском и Свердловском районах. В аутсайдерах — Ленинский и Мотовилихинский районы.



В Мотовилихе, например, готовность составляет меньше 40%. ООО «УК «Мастер комфорта» и ООО «УК «Лидер» существенно отстают от графика. Так, «Мастер комфорта» подготовил 15 домов из 75, которые обслуживает компания. По словам главы района Александра Хаткевича, проблема заключается и в том, что в этой компании сменилось руководство. Сразу 53 дома из этих 75 сейчас находятся в процессе переголосования: администрация созывает собрания собственников, на которых они принимают решения об избрании новой УК.



Заместитель руководителя пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Анатолий Лаврентьев дополнил список аутсайдеров. По его мнению, в их числе также УК «Благо», «Закамская управляющая компания», «Гарант», «Адмирал», «ЭКВО».



Дмитрий Самойлов поручил отстающим районам исправить ситуацию до 1 сентября. «Подготовка к зиме продолжается, и работы ещё много. Сегодня в зоне риска, в частности, Мотовилихинский район из-за позиций недобросовестных управляющих организаций. В случае, если районы выйдут за контрольную дату — 1 сентября, в отношении ответственных лиц в администрациях районах будут применены меры дисциплинарного взыскания», — отметил Дмитрий Самойлов. Присутствовавший на совещании прокурор Перми Андрей Назаров добавил, что после этой даты также последуют меры прокурорского реагирования. Самойлов добавил, что высокий уровень готовности Индустриального, Дзержинского и Свердловского районов — следствие активной работы местных администрацией с надзорными органами, ресурсоснабжающими организациями и ИГЖН.



Всего, по данным городской администрации, предстояло подготовить более 6 тысяч домов, 280 социальных объектов, более 1 тысячи км тепловых сетей, 390 центрально-тепловых пунктов, 53 котельных. Детские сады и школы подготовлены на 96%. В целом готовность к отопительному сезону по городу составляет 75%.