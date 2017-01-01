Участок ул. Петропавловской закроют почти на месяц из-за ремонта теплосетей

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ООО «Пермская сетевая компания» приступает к замене более 250 метров теплосети на улице Петропавловской. Работы должны завершиться 23 сентября.

В связи с этим на время реконструкции начиная с полуночи 25 августа и до окончания работ участок ул. Петропавловской от Комсомольского проспекта до ул. Газета «Звезда» будет закрыт для проезда автотранспорта.

Максим Рябенко, главный инженер ООО «ПСК»:

— Обновление тепловых сетей необходимо для надёжной подачи тепловой энергии в период максимума нагрузок — в отопительном сезоне. Мы приносим извинения жителям и напоминаем: работы в межсезонье проводятся в сжатые сроки и с минимальными отключениями подачи энергоресурса. Перекладки тепломагистралей нужны всему населению Перми для того, чтобы в квартиры стабильно подавались отопление и горячая вода.

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