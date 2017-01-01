Театр-Театр поделился планами на сезон Несмотря на реконструкцию большой сцены, театр обещает несколько премьер

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Театр-Театр

Фото: Константин Долгановский

Пермский академический Театр-Театр открывает 92-й сезон в непростой обстановке: продолжается реконструкция большой сцены, которая продлится до весны. Тем не менее малая сцена — «Сцена-Молот» — продолжает полноценное существование.

Первым спектаклем нового сезона станет постановка главного режиссёра театра Владимира Гурфинкеля «неРомео, неДжульетта» 4 сентября.

Первый этап реконструкции большой сцены завершится 9 ноября, и артисты отметят это событие специальной акцией: сыграют первый спектакль на новом планшете сцены, хотя поворотные круг и кольцо, а также подъёмные механизмы сцены ещё не будут функционировать.

Первой премьерой нового сезона станет иммерсивный спектакль «Бал. Наташа Ростова. Граф Толстой», который Владимир Гурфинкель поставит в фойе большого зала.

«Бал...» — первый шаг к освоению пространства фойе в качестве ещё одной сценической площадки. Художником-постановщиком спектакля стала Ирэна Ярутис, музыку для спектакля написал Виталий Истомин, хореограф — Ирина Ткаченко, автор пьесы — Илья Губин.

В декабре состоится следующая премьера — спектакль-квест «Снежная королева». Этот спектакль — путешествие по театру, режиссёром которого будет Адреас Мерц-Райков.

В качестве сценической площадки будет выступать весь театр: действие развернётся как в зрительской части, так и в служебной. Некоторые сцены будут происходить в театральных цехах, а одна из сцен будет сыграна на колосниках. Зрители вместе с Гердой пройдут череду испытаний, прежде чем спасут Кая от злых чар Снежной королевы.

Первой премьерой на большой сцене станет известнейшая рок-опера Jesus Christ Superstar, постановкой которой занимается режиссёр из Великобритании Майкл Хант.

Сценограф спектакля — Эмиль Капелюш, знакомый пермскому зрителю по спектаклю «Калигула». Музыкальный руководитель — заведующая музыкальной частью театра Татьяна Виноградова. Театр-Театр получил права на постановку спектакля при условии полного сохранения музыки и либретто, поэтому в Перми спектакль будет сыгран в оригинале — на английском языке.

Художественный руководитель театра Борис Мильграм сразу после ввода в строй большой сцены приступит к репетициям мюзикла Евгения Загота «Винил», премьера которого ожидается в начале следующего сезона.

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