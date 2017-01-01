В субботу в Перми пройдёт фестиваль уличного кино

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Мобильный оператор Tele2 в партнёрстве с Всемирным фестивалем уличного кино (0+) покажет лучшие короткометражные фильмы в Перми 25 августа. Проект борется с заблуждением, что короткий метр — это замысловатый арт-хаус, понятный лишь узкому кругу зрителей. Мероприятие пройдёт в рамках Большого летнего фестиваля «Пермский период. Новое время».

Лозунг Всемирного фестиваля уличного кино звучит так: ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Авторы фильмов делают ставку на захватывающий сюжет и талантливую актёрскую игру. Гостей онлайн-кинотеатра Tele2 ждёт новый опыт, ведь за пять минут хорошая короткометражка может добиться от зрителя тех же эмоций, что и длинный метр. Другие правила в действии.

Новый формат знакомства с киноискусством соответствует идеологии Tele2. Оператор продвигает концепцию «других правил» и поощряет нестандартный взгляд на привычные вещи, в том числе в сфере искусства, стиле жизни и проведении досуга. Tele2 говорит посетителям уличного фестиваля: с быстрым 4G от Tele2 киносеанс начинается там, где этого захотите вы.

При помощи мобильного 4G от Tele2 Фестиваль уличного кино пройдёт в Перми на площадке «Лето Парка» на эспланаде. Чтобы зрители смотрели киноновинки так, как удобно им, Tele2 обустроила площадку пуфами, шезлонгами, большими подушками и даже гамаками. Даже плохая погода не помешает знакомству с новым кино — оператор приготовил для посетителей пледы и дождевики. Площадка оператора будет работать 25 августа с 12:00, конкурсный показ пройдёт в 21:00.

А чтобы привычка смотреть фильмы в любом месте получила продолжение, Tele2 дарит своим абонентам недельную подписку на онлайн-кинотеатр ОККО.

Кроме того, Tele2 предлагает жителям почувствовать дух уличных фестивалей и самим убедиться в том, что хорошее кино можно смотреть где угодно. Для этого надо сделать фотографию в самом необычном для кинопросмотра месте и выложить ее в Instagram c хештегами #КИНОподругимправилам и #Tele2. Авторы лучшего снимка получат смартфоны Tele2 и другие подарки. Подробнее о конкурсе — на сайте проекта.

При поддержке Tele2 фестиваль проходит в этом году в 11 городах: Челябинске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Иркутске, Воронеже и Сочи.

Фестиваль уличного кино стартовал в 2014 году на Дальнем Востоке по инициативе команды молодых энтузиастов. За пять лет проект успел поставить мировой рекорд как самый протяженный фестиваль-путешествие. В прошлом году он собрал более миллиона зрителей из 67 стран мира и завоевал статус одного из самых успешных некоммерческих проектов страны. В этом году на набережные, площади и крыши домов выйдут жители из 1100 городов по всему миру. Зрители проголосуют за лучшие работы светом фонариков и телефонов. Организаторы замерят уровень света на каждой площадке и в сентябре определят по-настоящему народного победителя.

По информации пресс-службы Tele2

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