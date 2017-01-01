За контракт на проектировку нового корпуса для гимназии №17 поборются две пермские компании Проектную документацию на объект нужно подготовить за 240 дней

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Фото: Константин Долгановский

В конце июля администрация Перми объявила конкурс на разработку проектной документации на пристройку нового корпуса к пермской гимназии № 17. Заказчик — Управление капитального строительства мэрии. Максимальная цена контракта — 1,33 млн руб.

Отметим, это учреждение уже давно испытывает нехватку помещений. Как сообщили 59.ru в департаменте образования, гимназия переполнена на 133%: вместо 945 детей там обучаются 405. В приказе о режиме работы гимназии сообщается, что в 2017-2018 учебном году гимназисты занимались в три смены, причём часть классов располагались в школе №21. Проблему мог бы решить новый корпус. Для этого в январе 2018 года АО «КОРТРОС-Пермь» передало здание распределительной трансформаторной подстанции и земельный участок, расположенные рядом с гимназией, в муниципальную собственность. Сроки строительства корпуса пока не определены.

Согласно техническому заданию, новый корпус должен быть рассчитан на 550 мест с односменным режимом работы при шестидневной рабочей неделе и состоять из четырёх надземных и, по возможности, одного цокольного этажа. От подрядчика требуется предусмотреть в здании 22 класса с наполняемостью не менее 25 человек, два спортзала, конференц-зал и актовый зал на 150 и более зрительных мест. Каждый этаж должен быть доступен для детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории гимназии также нужно предусмотреть спортивную площадку, зону отдыха, хозяйственную зону и заезд для пожарных машин и служб спасения.

Подрядчик должен представить заказчику эскизный проект, информационную модель объекта капитального строительства, проектную и рабочую документацию, колерный паспорт (не менее трёх вариантов) и дизайн-проект интерьеров. Срок выполнения проектных работ — 240 дней.

Заявки на участие в конкурсе принимали до 20 августа. Согласно протоколу вскрытия конвертов, принять участие в торгах хотят две пермские компании: ООО «Пермоблпроект» и ООО «Экостройпроект». Они предложили выполнить работы за 10,3 млн и 10,33 млн руб. соответственно. Обе заявки планируется рассмотреть и оценить 27 августа.

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