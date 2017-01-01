Застройщики подали более 80 заявлений на строительство многоквартирных домов в Перми Департамент градостроительства и архитектуры одобрил только 62

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В рамках заседания думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Перми 22 августа депутатам представили доклад о количестве заявлений на строительство жилых многоквартирных домов в Перми, а также выданных по ним разрешений.

Так, по словам начальника департамента градостроительства и архитектуры горадминистрации Марии Норовой, за второй квартал 2018 года поступило почти 700 заявлений на выдачу разрешений и продления сроков на строительство. Из них многоквартирные жилые дома — 82, индивидуальные дома — 329, блокированные дома — 4, нежилые здания и помещения — 274.

По итогам рассмотрения заявлений разрешение на строительство получили лишь 385 объекта: многоквартирные жилые дома — 62, индивидуальные — 281, блокированные — 1, нежилые — 41.

При этом 12 многоквартирных домов, 11 нежилых помещений и один блокированный дом получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Напомним, по итогам 2017 года в Перми построили 472 тыс. кв. м жилья. При этом лучшим результатом жилищного строительства в столице Пермского края стал показатель 2015 года — тогда построили 521 тыс. кв. м. Отметим, что по оценкам экспертов аналитического центра «КД-Консалтинг» объем жилья, введенного в Перми по итогам 2018 года составит от 480 до 510 тыс. кв. м.