В «Парму» перешёл российский центровой из «Химок»

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Ряды баскетбольного клуба «Парма» пополнил российский центровой Дмитрий Соколов (33 года, рост — 214 см, вес — 116 кг). С ним заключен контракт на один год.

Последние три сезона Соколов провёл в подмосковных «Химках». В сезоне 2017/18 в среднем за матч набирал 1,1 очко, делал 0,1 передачу и совершал 1,1 подбор.

Является четырёхкратным чемпионом России (все — в составе ЦСКА), выступал за сборную России на двух чемпионатах Европы.

Николайс Мазурс, главный тренер «Пармы»:

— Мы рады дополнить команду опытным игроком. Соколов за спиной имеет огромный опыт и может помогать молоды игрокам расти, помогать на площадке в важные моменты и добавит уверенности на площадке.