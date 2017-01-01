В выходные в трёх районах Перми отключат воду
Воды не будет днём в субботу и воскресенье 22 и 23 августа. Отключение пройдут в трёх районах Перми — Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском. Причина — аварийно-восстановительные работы ООО «Новогор-Прикамье».
Отключения:
На 25 августа, с 9.30 по 19.30
Куйбышева, 1, 2, 3, 7;
Монастырская, 12, 12б, 14, 59а, 61;
Окулова, 5, 6, 7;
Осинская, 2а.
На 25 августа, с 9.00 по 17.00
Бенгальская, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;
Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 20;
Васильевская, 4
Евгения Пузырёва, 4, 14, 23;
Железнодорожная, 1;
Акорсуньская, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Малореченская, 12;
Мозырьская, 3, 5, 9, 26;
Мозырьский 1-й, 35;
Мозырьский 2-й, 30;
Оршанская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;
Пинская, 1;
Пришвина, 1;
Прохладная, 2;
Сестрорецкая, 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26;
Сиреневая, 1;
Сосновая, 1;
Сухумская, 3, 4а, 5, 6, 6а, 8;
На 26 августа, с 10.00 до 19.00
Ивана Франко, 43, 45, 47, 49, 69;
Иньвенская, 13, 17;
Мечникова, 55;
Новгородская, 1-я, 16;
Новгородская, 3-я, 10;
Новгородская 4-я, 24, 27;
Новгородская 5-я, 13;
Целинная, 10, 11, 13, 15;