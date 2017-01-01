В выходные в трёх районах Перми отключат воду

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Фото: novogor.perm.ru

Воды не будет днём в субботу и воскресенье 22 и 23 августа. Отключение пройдут в трёх районах Перми — Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском. Причина — аварийно-восстановительные работы ООО «Новогор-Прикамье».

Отключения:

На 25 августа, с 9.30 по 19.30

Куйбышева, 1, 2, 3, 7;

Монастырская, 12, 12б, 14, 59а, 61;

Окулова, 5, 6, 7;

Осинская, 2а.

На 25 августа, с 9.00 по 17.00

Бенгальская, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;

Бумажников, 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 20;

Васильевская, 4

Евгения Пузырёва, 4, 14, 23;

Железнодорожная, 1;

Акорсуньская, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Малореченская, 12;

Мозырьская, 3, 5, 9, 26;

Мозырьский 1-й, 35;

Мозырьский 2-й, 30;

Оршанская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;

Пинская, 1;

Пришвина, 1;

Прохладная, 2;

Сестрорецкая, 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26;

Сиреневая, 1;

Сосновая, 1;

Сухумская, 3, 4а, 5, 6, 6а, 8;

На 26 августа, с 10.00 до 19.00

Ивана Франко, 43, 45, 47, 49, 69;

Иньвенская, 13, 17;

Мечникова, 55;

Новгородская, 1-я, 16;

Новгородская, 3-я, 10;

Новгородская 4-я, 24, 27;

Новгородская 5-я, 13;

Целинная, 10, 11, 13, 15;

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