ПЗСП покажет пермякам демо-версию своих квартир

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ЖК «Мята», ул. Баранчинская, 12

Компания ПЗСП открыла просмотр демоквартир в доме по ул. Баранчинской, 12 на Вышке 2, который теперь носит звучное название ЖК «Мята».

Сдача дома по ул. Баранчинской, 12 запланирована на 3 квартал, а передача квартир собственникам намечена на 4 квартал 2018 года, но посмотреть демо-версию своего будущего жилья своими глазами можно уже сейчас.

Покупка квартиры в строящемся доме всегда волнительное мероприятие. Поэтому для покупателей возможность увидеть свою квартиру в демо-версии, еще и с мебелью, это практически физическое воплощение покупки, отмечают в ПЗСП.

В шестнадцатиэтажном доме по ул. Баранчинская, 12 два подъезда, в нём всего 222 квартиры. Проектом предусмотрена полная отделка квартир, установка видеонаблюдения, обустроенная придомовая территория. Уютные квартиры по этому адресу еще есть в продаже.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии:

8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

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