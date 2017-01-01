Депутаты Гордумы отложили ввод подзон для запрета застройки дворов Вопрос не будут выносить на пленарное заседание, хотя предложение поддержала комиссия по землепользованию и застройке

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Сегодня, 22 августа, на заседании комитета Пермской городской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территорий Перми депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки краевой столицы.

В проекте предлагается ввод подзон на территории многоквартирных домов, которые запрещают застройку дворов. Предложение заключается в установке высотности для таких подзон на нулевом уровне. Таким образом, строительство на таких территориях предлагается запретить. Автором инициативы выступил департамент градостроительства и архитектуры городской администрации.

В ходе заседания депутат Михаил Бесфамильный просил уточнить, что подразумевается под определением «двор». Отвечая на вопрос, первый замглавы администрации города Виктор Агеев пояснил, что «это территория, которая отнесена к конкретному многоквартирному дому и находится в долевой собственности собственников жилых помещений».

По мнению Бесфамильного, сейчас итак нет возможности строить что-либо во дворах, если это территория дома, однако Агеев возразил, что таких случаев немало.

В рамках этого же вопроса рассматривались предложенные изменения по внесению в зону «коллективные сады» открытых парковой и охранных будок. Основанием стали случаи использования приусадебных участков под парковки, что вызывает возмущение у других дачников. В качестве примера привели ситуацию в зоне коллективных участков на ул. Свиязева.

В итоге большинством голосов членов комитета проект и по дворам, и по стоянкам отправили на доработку, и решили пока не выносить на пленарное заседание Гордумы. Причиной депутаты назвали необходимость получить более полную информацию по обоим вопросам.

Отметим, что ранее оба предложения поддержала комиссия по землепользованию и застройке.











