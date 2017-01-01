Экс-гендиректора пермской УК «Моторостроитель» снова дисквалифицировали Компания продолжала требовать деньги за коммунальные услуги, хотя жители давно уже передали свой дом в управление другой организации

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Фото с сайта newsline25.ru

Такое решение принял мировой судья Свердловского района Перми, рассмотрев административное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «УК «Моторостроитель» Анны Хаджиевой. Теперь она полтора года не сможет занимать руководящие должности в компаниях, управляющих многоквартирными домами.

Основанием для дисквалификации стало неисполнение предписания, выданного УК «Моторостроитель» Инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края. В нём от компании требовали прекратить незаконно предъявлять жителям дома по Уфимской, 4, платежные документы для оплаты жилья и коммунальных услуг. Предписание выдали по итогам рассмотрения административного дела, возбуждённого по заявлению одной из жительниц дома, которой приходили двойные «платёжки».

Ранее этот дом действительно находился в управлении УК «Моторостроитель». Однако в начале 2018 года жители на общем собрании приняли решение передать дом в управление другой организации. Тем не менее, платежные документы на оплату жилья от УК «Моторостроитель» продолжали поступать еще несколько месяцев, то есть уже тогда, когда компания не имела на это права.

В итоге УК «Моторостроитель» предписали прекратить незаконные действия до 20 марта, однако этого не было сделано. В результате суд принял решение о дисквалификации Анны Хаджиевой.

Отметим, что это не первая её дисквалификация. В феврале текущего года мировой суд Свердловского района уже запрещал ей в течение года занимать руководящие должности в компаниях, управляющих многоквартирными домами. Причиной также стало неисполнение предписания ИГЖН

Тогда размер платы за общедомовые нужды по электроэнергии в одном из домов, которым управляла компания под руководством Хаджиевой, превысил допустимые нормативы, утверждённые краевым министерством ЖКХ и Региональной службой по тарифам. Это случилось в результате того, что в расчете был применен неверный совокупный размер общемировой площади.

Напомним, УК «Моторостроитель», генеральным директором которого была Хаджиева, получила широкую известность после обрушения дома по улице Куйбышева, 103, в июне 2015 года. Тогда под завалами дома погибли два человека. После этого правоохранительные органы возбудили дело в отношении руководителей УК по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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