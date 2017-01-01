Dj Smash пожелал более строгого наказания для избившего его экс-депутата

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Андрей Ширман (DJ Smash)

Фото: Instagram

Известный российский музыкант и продюсер Андрей Ширман, более известный как Dj Smash ждёт ужесточения наказания для избившего его экс-депутата Александра Телепнёва. На «сториз» на своей странице в социальной сети Инстраграм он сообщил, что перевод уголовного дела в суд апелляционной инстанции даёт шанс на вынесение более сурового приговора Телепнёву.

«Посадим их дольше, либо строже. Их ждет еще сюрприз большой, сегодня завершено расследование дела Глеба — того самого, которого они избили в том же самом клубе. Дело с огромной доказательной базой», — рассказал Андрей Ширман.

Напомним, Андрей Ширман (более известный, как DJ Smash) был избит в пермском ночном клубе «Дом культуры» в феврале этого года. Причиной стал отказ сделать совместное фото с бывшим депутатом Заксобрания Пермского края Александром Телепневым и спортивным директором пермской федерации ММА Сергеем Ванкевичем.

В июле Ленинский райсуд приговорил Телепнёва и Ванкевича к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Подсудимые выразили желание обжаловать решение суда.

Позже всё тем же Ленинским районным судом в отношении экс-депутата было возбуждено второе уголовное дело о нанесении побоев. На этот раз потерпевшим был признан студент одного из Пермских ВУЗов.