PAN City Group предложит покупателям скидки в «Неделю недвижимости»

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Дорогие друзья! Приглашаем вас на встречу со специалистами компании PAN City Group1 в рамках «Недели недвижимости», организованной партнёром застройщика — банковским брендом «Клюква»2.

Мероприятие состоится 27 августа с 13-00 до 19-00 в офисе банка на ул. Ленина, 72а.

Приглашаем Вас купить квартиры в новостройках3 ЖК «Салют» и ЖК «Атмосфера» на уникальных условиях, а также узнать о новом доме от PAN City Group, старт продаж которого планируется в скором времени.

Только в день выставки Вы получите максимальную скидку4 на квартиры в ЖК «Салют» и ЖК «Атмосфера» — до 100 тысяч рублей, а при заключении договора на покупку/продажу недвижимости на вторичном рынке — скидку в 1% от стоимости квартиры!

Вы сможете записаться на экскурсию и забронировать квартиру, получить консультацию по продаже и реализации своего вторичного жилья, а также воспользоваться специальным предложением по ипотечному кредитованию от «Клюквы». Всех гостей мероприятия ждут приятные сюрпризы.

Ждем вас в офисе «Клюквы» на Ленина, 72а 27 августа с 13:00 до 19:00 часов. Подробная информация по телефону: (342) 257-17-17.

1ООО «ПАН Сити Групп».

2ПАО АКБ «Урал ФД. Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015 г

3Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация на сайтах pancityproject.ru, salutdom.ru и atmosferaperm.ru и на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф. Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004).

4Скидка на квартиры в ЖК «Атмосфера» составляет: на однокомнатные квартиры-студии 50 000 руб., на однокомнатные квартиры — 60 000 руб., на двухкомнатные квартиры-студии — 75 000 руб., на двухкомнатные квартиры — 80 000 руб., на трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры-студии — 100 000 руб. Скидка на квартиры в ЖК «Салют» составляет 3% от стоимости квартиры. Скидка предоставляется при условии полной оплаты стоимости квартиры в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, в том числе при покупке квартиры с участием ипотечных средств, а также средств государственных субсидий.

Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. ФЗ № 214-ФЗ от 30.12.2004).

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