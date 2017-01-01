Театр юного зрителя открывает сезон Михаил Скоморохов готовится представить публике свою версию «Ёжика в тумане»

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Театр юного зрителя

Фото: Константин Долгановский

Сезон, который в ТЮЗе называют юбилейным, 55-м (4 декабря театру исполняется 54 года), открывается премьерой спектакля для молодёжи «Первая любовь», поставленного Дмитрием Заболотских, который сам написал инсценировку произведений Ивана Тургенева. В главных ролях — Степан Сопко и Ксения Жаркова. Премьера — 8 сентября.

В сентябре зрители увидят ещё два новых спектакля, премьеры которых состоялись «под занавес» прошлого сезона: это камерная драма «Ещё не вечер» по пьесе Алексея Дударева в постановке художественного руководителя театра Михаила Скоморохова и «Гришка Вольт» по современной пьесе Светланы Баженовой в постановке Артёма Баскакова.

В течение сезона Артём Баскаков намеревается предъявить зрителям ещё один спектакль — это может быть «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта или «Гадкие лебеди» братьев Стругацких, режиссёр ещё выбирает.

Ещё один режиссёр, постоянно работающий с ТЮЗом — Артём Терёхин — планирует поставить ни много ни мало «Волшебную гору» Томаса Манна. Судя по всему, этот режиссёр вообще любит большие и сложные романы: его предыдущая работа — «Преступление и наказание».

Что касается художественного руководителя Михаила Скоморохова, то он готовит к декабрю — к дню рождения театра — спектакль «Сказки про Ёжика в тумане» по произведениям Сергея Козлова. По словам Скоморохова, спектакль не детский: он предназначен для взрослых и их детей. Вместе с драматургом Ильёй Губиным режиссёр прочитал все сказки Козлова, а не только знаменитого «Ёжика в тумане», и выбрал материал на полнометражный спектакль в двух отделениях. Одно из главных действующих лиц — Автор, и это будет притча о творчестве.

Спектакль неплохо финансируется, поэтому постановочной группе и художнику-постановщику Ирэне Ярутис удалось задействовать множество изобразительных средств — от сложной сценографии до видео. В спектакле будут много петь, оригинальную музыку написала Ольга Тихомирова.