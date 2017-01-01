Жалобу на конкурс по отбору регоператора ТКО признали частично обоснованной Федеральная антимонопольная служба предписала внести изменения в конкурсную документацию

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Фото: Игорь Катаев

Федеральаня антимонопольная служба России признала частично обоснованной жалобу ООО «ЭКОЛ» на проведение конкурса по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По мнению заявителя, условия конкурса ограничивали круг участников и нарушали их права и законные интересы. Организатору торгов, Региональной службе по тарифам Пермского края, предписали внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок приёма заявок.

Олег Корнеев, начальник Управления строительства и природных ресурсов ФАС России:

— Доводы жалобы признаны частично обоснованными. Организатору торгов выдано предписание внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок приема заявок. Решение и предписание будет изготовлено и размещено в полном объёме в Базе решений ФАС России и на сайте torgi.gov.ru 23 августа.

Напомним, конкурс по выбору региональногго оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами был объявлен Региональной службой по тарифам Пермского края в конце июля. Предполагалось, что соглашение будет заключено сроком на 10 лет. Максимальная стоимость контракта составила 2,9 млрд руб. в год. По условиям соглашения, оператор обязан обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории региона.