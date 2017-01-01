Руководителя МУП «Водоканал» дисквалифицировали за невыплату зарплаты

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По инициативе прокуратуры Горнозаводского района Пермского края руководитель МУП «Водоканал» дисквалифицирован на один год. Основанием стали итоги прокурорской проверки, которая выявила задолженность МУПа перед своими работниками в сумме 1,2 млн руб.

Сотрудники предприятия не получили заработанные деньги частично за апрель, и полностью за май и половину июня 2018 года. В результате в отношении директора МУП «Водоканал» возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде дисквалификации на один год. Оно не вступило в законную силу.

Пресс-служба краевой прокуратуры отмечает, что в ноябре 2017 года по инициативе прокуратуры района директор предприятия уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. за неполную выплату в установленный срок заработной платы 41-му сотруднику в размере 795 тыс. руб. (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

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