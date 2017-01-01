Два бывших тренера «Амкара» перешли в «СКА-Хабаровск»

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Вадим Евсеев

Фото: Константин Долгановский

Вадим Евсеев возглавил клуб, а Владимир Сычёв стал тренером вратарей.

Два бывших члена тренерского штаба «Амкара» возглавили команду с Дальнего востока. Бывший помощник главного тренера пермской команды возглавил команду «СКА-Хабаровск», выступающий во второй по силе российской лиге — ФНЛ. Тренером вратарей станет Владимир Сычёв, который занимал аналогичную должность в «Амкаре». Об этом сообщили в пресс-службе хабаровской команды.



Соглашение с 42-летним Евсеевым подписано до конца нынешнего сезона. Он сменил на этом посту Сергея Передню.



Вадим Евсеев был помощником Гаджи Гаджиева в «Амкаре» с 2015 года, в 2017-м стал главным тренером. Фактически он являлся им до момента ликвидации команды. Начало нынешнего сезона Евсеев работал помощником тренера в махачкалинском «Анжи».



56-летний Владимир Сычёв работал в «Амкаре» с 2009 года.









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