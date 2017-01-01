В середине недели в центре Перми ограничат движение транспорта

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, 22 августа в Перми с 00.00 до 22.00 будет закрыто движение транспорта по улице Окулова от Куйбышева до Соборной площади. На этом участке будет также запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. Причина — мероприятия ко Дню государственного флага РФ.

Кроме этого, 22 августа с 15.00 до 19.00 запретят остановку и стоянку для всех видов транспорта по улице Газета Звезда на участке от Монастырской до шлагбаума при въезде на набережную Камы.

На следующий день, в четверг 23 августа, с 12.15 по 12.30 23 ограничат движение трамваев №6, 8 и 10 по улице Сибирская. Это связано с церемонией возложения венков, посвященной 75-летней годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве.

Так, движение временно не будет осуществляться в обоих направлениях на расстоянии 80 метров от остановочного пункта «Площадь Ветеранов». Во втором часу дня движение трамваев будет восстановлено.





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