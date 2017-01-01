ПЗСП предлагает пермякам дачи рядом с Троицей

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До конца сентября загородные дома в поселке «Троицкая усадьба» можно приобрести по специальной цене.

Дача — место, куда приезжает вся семья для совместного отдыха, общения, наслаждения природой. Уютные домики в красивом месте на берегу Сылвы предлагает АО «ПЗСП».

Поселок «Троицкая усадьба» расположен вблизи от Перми в районе деревни Мостовой, что неподалеку от поселка Троица. Здесь можно приобрести как земельные участки для индивидуального строительства, так и готовые дома.

Для тех, кто хочет обзавестись готовой дачей, предлагаются двухэтажные компактные дома с мансардой площадью 62 кв. м на участке 8,4 соток стоимостью от 1 190 000 рублей. Дом построен из бруса — это экологичный материал, поэтому дышать в таком доме легко. Второй мансардный этаж утеплен. В доме установлены металлическая входная дверь и окна ПВХ, из которых открывается прекрасный вид на Сылву.

Если хочется проявить фантазию и построить дом самостоятельно, то вам подойдут земельные участки площадью от 14 соток, стоимость которых начинается от 634 500 рублей.

Поселок «Троицкая усадьба» подключен к электричеству, внутриквартальные проезды отсыпаны щебнем, территория загородного посёлка ограждена общим забором и круглогодично охраняется. Жители «Троицкой усадьбы» имеют свободный выход к воде, куда можно прийти искупаться или порыбачить.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977 и на сайте компании www.pzsp.ru .

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