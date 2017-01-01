Выходные в Перми будут не жаркими, но без дождей

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В ближайшие выходные, 18 и 19 августа в Перми ожидается в основном солнечная погода без существенных осадков.

Как сообщает официальный сайт Гидрометцентра России, в субботу днём температура воздуха прогреется до 16 градусов. В воскресенье — до 19 градусов.

Ночью и в субботу и воскресенье прогнозируется 6 — 7 градусов. Атмосферное давление все выходные будет примерно одинаковым — 749 — 750 мм рт. ст. Ветер южный и восточный 2 м/с.

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