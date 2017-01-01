«Пермский Арбат» вновь откроют для автомобилей В выходные и праздничные дни улица снова будет полностью пешеходной

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«Пермский Арбат»

Пешеходную часть ул. Пермской (от перекрестка с ул. Газеты Звезда до Комсомольского проспекта) вновь откроют для автотранспорта. Решение об этом принято на заседании Градостроительного совета при Главе Перми 17 августа. Согласно концепции, разработанной «Институтом территориального планирования», эта часть улицы должна быть «с успокоенным односторонним автодвижением» в сторону Комсомольского проспекта. Предполагается, что проезжая часть будет 3,5 м. в ширину, а пешеходная — 17 м.

На выходные и праздничные дни движение автомобилей будет полностью перекрываться, и улица снова будет только пешеходной.

Концепция предполагает в будущем продлить «смешанный» вариант до Разгуляя. По словам директора «Института территориального планирования» Елены Ермолиной, вариант полностью открытый для транспорта плох тем, что улица может превратиться «в сплошную парковку». Но и «смешанный» вариант рискует закончиться парковками. Для этого Ермолина предложила на Пермской ввести отдельную зону платной парковки, но с повышенной ценой.

Члены градсовета одобрили концепцию в целом, но отметили, что детали еще предстоит доработать. Этот вариант признан скорее в виде теста. После его претворения в жизнь будет произведён анализ его эффективности. В случае неудачи, к рассмотрению вернут вариант с полностью открытым автодвижением.

Напомним, на прошлом Градсовете, который состоялся 16 мая, обсуждалось три варианта действий: полностью открыть улицу для автотранспорта, оставить её полностью пешеходной, или выбрать одобренный сегодня вариант «с успокоенным автодвижением».









