«Азот» выполняет условия коллективного договора

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В филиале «Азот АО «ОХК «УРАЛХИМ» подведены итоги исполнения коллективного договора за I полугодие 2018 года. Общая сумма расходов составила 38 млн. руб., что соответствует аналогичному периоду 2017 года.

За первые шесть месяцев 2018 г. среднемесячная заработная плата по филиалу «Азот» составила 58 198 рублей, в то время как четырехкратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения в Пермском крае во II квартале 2018 г. равен 43 216 рублей. Затраты на предоставление частичной компенсации медицинских услуг и/или санаторно-курортного лечения составили почти 4 млн рублей, что соответствует уровню затрат 2017 года.

Более 7 млн. рублей в I полугодии 2018 года были выплачены сотрудникам в качестве материальной помощи к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Кроме того, 43 работника, имеющие трех и более детей до 18 лет, получили материальную помощь в размере двух минимальных размеров оплаты труда на каждого ребенка. Общая сумма данных расходов составила 2,7 млн. рублей, что на 42% выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда материальная помощь была выплачена 40 работникам на общую сумму 1,9 млн. руб. Такой рост расходов связан со значительным увеличением размера МРОТ за последние два года и ростом числа детей в многодетных семьях.

За последние годы предприятие заметно омолодилось. Средний возраст сотрудников — 39 лет. «Азот» уделяет особое внимание работе с молодежью, выполняя соответствующие условия Коллективного договора, включая создание и поддержание условий для успешной адаптации и профессионального роста молодых специалистов. Отдельно стоит подчеркнуть эффективность работы собственного учебного центра. За шесть месяцев 2018 года в нём обучились и повысили квалификацию (разряд) 125 молодых сотрудников. Специалисты филиала также приняли участие в городских конкурсах профессионального мастерства: «Лаборант-2018», «Электромонтер-2018», краевом конкурсе профессионального мастерства сварщиков Пермского края им. Н.Г. Славянова. Это наглядно иллюстрирует высокую значимость социальной политики для компании.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу:

— Филиал «Азот» компании придерживается и развивает высокие стандарты социальной ответственности, принятые в «УРАЛХИМ». Значительная часть жизни людей связана с работой. Наша задача, чтобы сотрудники относились к работе на предприятии не только как к способу получать заработную плату, но в первую очередь ценили возможность профессиональной реализации, комфортные условия труда и возможности развиваться, которые предоставляет Уралхим.

Напомним, в 2017 году состоялось подписание дополнительного соглашения к коллективному договору, который пролонгировал действие предыдущего на три года 2018-2020.

В 2015-2017 гг. филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» инвестировал в социальную сферу 541 млн. рублей. Эти средства были направлены на материальную помощь сотрудникам, специальные выплаты, компенсацию питания, социальные льготы, дополнительное медицинское страхование, санаторно-курортное обслуживание, детский отдых, физкультуру и спорт, улучшение санитарно-бытовых условий и многое другое. Действующий коллективный договор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» неоднократно признавался одним из лучших в крае.

По сообщению пресс-службы АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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